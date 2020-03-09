Dokunaklı bir kadın hikÂyeSİ...

Bir Tiyatro Ofis projesi olan ve Ege Halk Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ‘Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz’ oyunu, 8 Mart Kadınlar Günü’nde İzmirli izleyiciyle buluştu. Uğradığı şiddet karşısında ölümü bir çıkış noktası olarak gören kadınların son anlarının yansıtıldığı oyun, giderek artan kadına yönelik şiddete ayna tutuyor.