09.03.2020 - 07:00 |
Dokunaklı bir kadın hikÂyeSİ...
Bir Tiyatro Ofis projesi olan ve Ege Halk Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ‘Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz’ oyunu, 8 Mart Kadınlar Günü’nde İzmirli izleyiciyle buluştu.
Bir Tiyatro Ofis projesi olan ve Ege Halk Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ‘Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz’ oyunu, 8 Mart Kadınlar Günü’nde İzmirli izleyiciyle buluştu. Uğradığı şiddet karşısında ölümü bir çıkış noktası olarak gören kadınların son anlarının yansıtıldığı oyun, giderek artan kadına yönelik şiddete ayna tutuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.