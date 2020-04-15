Dokuz Eylül’e 2515 koronavirüs başvurusu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi’ne Kovid-19 şüphesiyle bugüne kadar 2 bin 512 kişinin başvuruda bulunduğunu açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu vatandaşlarımızdan bin 581’ine olası tanı koyuldu ve 361’i tek kişilik odalarda tedavi altına alındı. Bu süreçte, 24 hastamızın yoğun bakım ünitesinde tedavisi ve takibi yapıldı; 287 hastamız da taburcu edildi. Halen servislerimizde 86 vatandaşımız yatmakta olup; bunlardan 24’ü yoğun bakımda izlenmektedir” dedi.

‘Hastanede eksiğimiz yok’

Virüs ile ilgili Türkiye’deki mevcut durumu ve dünyadaki gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini belirten Hotar, “Şu ana kadar 16 sağlık çalışanımıza da aynı tanı kondu, ikisi yatarak tedavi gördü. 53 adet 3. basamak yoğun bakım yatağı Kovid-19 tedavisi için ayrıldı. Bu sayıyı, pandeminin gidişatına göre 100’e çıkacak şekilde planladık. Tedavi sürecinde kullanılan ve hazır bekletilen 112 ventilatörümüz mevcut. Merkez laboratuvarımızda günde 150-200 sürüntü testi yapılıyor. Ayrıca hastanemizde immum plazma tedavisi ile ilgili işleyiş planı tamamlandı. Bu hafta, koronavirüs geçirmiş ve taburcu olmuş hastalarımızdan plazma toplanması işlemini başlatacağız” diye konuştu.

Hoter, sağlık çalışanlarına tek kişilik odalar tahsis ettiklerini, bunun yanısıra; İzmir Valiliği’ne bağlı Balçova Termal Otel’de de 40 kişilik bir planlama yapılmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.