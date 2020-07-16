Dönüşümde yaşam devamlılığı önemli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Sanayicileri İşinsanları Derneği’nin (ESİAD) çevrimiçi düzenlediği Fikir Önderleri Forumu’na katıldı, kentte hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Soyer, “Dönüştürülmesi gereken yapıların sadece fiziki olarak sağlamlaştırılmasını yeterli bulmuyoruz. Oradaki kültürün korunmasını, yaşamın devamlılığını esas alıyor ve dönüşümün ancak bu şekilde sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Bu sebeple dönüşüm yaparken hak sahipleri ve bölge sakinleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlamaya yoğun çaba gösteriyoruz” dedi.



Kırsal kalkınmaya destek



Kırsal kesimdeki üretici destekleyerek rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini kaydeden Soyer, “Tarımda örgütlenme potansiyelini artırarak nitelikli, bilinçli, doğaya saygılı ve katma değeri yüksek bir üretimin gelişmesini sağlamayı ve bu ürünleri ulusal veya uluslararası düzeyde pazarlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Alsancak’taki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının, meslek odaları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin de içinde olduğu katılımcı bir anlayışla başladığını aktaran Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:



Liman arkasına sanat merkezi



“Alsancak Garı meydan projesi çalışmalarımız sürüyor. Yolun yer altına alınması için uygulama projesi başlatıldı. Yapım maliyetinin alüvyonlu taban nedeniyle yüksek olacağı tahmin ediliyor, bütçe imkanlarına göre proje değerlendirilecek. Önümüzdeki dönemde planladığımız çalışmalardan biri Yeni Alsancak Projesi. Liman arkası bölgesinin sanat ağırlıklı bir kalkınma ve cazibe merkezi olarak aktifleşmesi için bu bölgede ilk adım olarak TÜSİAD işbirliğinde girişimcilik merkezi kuruyoruz.”



“İzmir’i çok özleyeceğim”



Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Türkiye’den ayrılmadan önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Fransa’nın İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak’ın da bulunduğu görüşmede, kentin Marsilya ve Paris başta olmak üzere Fransa’yla ilişkilerinin güçlendirilmesi üzerine konuşuldu. Başkonsolos Buchwalter, “İstanbul ve İzmir’i çok özleyeceğim. Sizin de İzmir’e getirdiğiniz yeni enerjinin artarak süreceğine inanıyorum” dedi. Soyer de, Fransa’da kardeş şehir uygulamasını başlatmak istediklerini söyledi.



TARKEM’İN YENİ BAŞKANI



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TARKEM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Samim Sivri’den devraldı. Soyer, “Benim için çok gurur verici bir görevlendirme. İzmir’in hak etmediği bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Kemeraltı bizim en başından beri en önemli projelerimiz arasında. Konak Pier’den başlayarak Kemeraltı’nın içinden geçen, Havra Sokağı’ndan Agora’ya çıkan, Agora’dan itibaren İkiçeşmelik üzerinden Kadifekale’ye ulaşan bir güzergahtan söz ediyoruz. Bu güzergahın kentin en güçlü kaldıracı olduğunu düşünüyorum. Bütün vizyonumuz bunun üzerinde şekilleniyor. Kemeraltı’nı Türkiye’nin gözbebeği haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.