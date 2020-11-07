‘Dönüşümün aciliyeti ortada’

İzmir’de yaşanan depremle birlikte önlemler ve yapı güvenliği gündemde ilk sıraya yerleşti. İzmir’deki gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, kentsel dönüşüm için bir an önce harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, “Kentsel dönüşüm önlemleri kapsamında yapı statiği ve betonarme konusunda daha dayanıklı binalar yapılmalı. Bina yenileme değil, ada bazında çevresel faktörlerle birlikte düzenleme olmalı. Bina satın alırken de görsellik kadar binanın teknik özelliklerine ve yeterliliklerine de bakmak gerekiyor. Yapım tarihi, statik yapısı betonarmesi ve binaların ilgili birimlerden yapı kullanım belgesinin olması önem taşıyor. Üstyapı kadar altyapı ve zemine de dikkat edilmeli. İnsanlar ev satın alırken müteahhitlerden gerekli bilgileri almalı” dedi.

‘Taşınmalar artacak’

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “Hem bina, hem de zemin etütleri konusunda denetimlerin yapılarak uygun bölgelerde şehir planlarının revize edilmesi gerekiyor. Öte yandan özellikle Bayraklı bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın farklı ilçelere taşınmak istediklerini görüyoruz. Kendisini kanıtlamış, kurallara uygun inşa edilmiş projeleri tercih edilecektir” diye konuştu.

Müstakil ev talebi

FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay da, “Yeni ev almaya gücü yetmeyen insanlar kiralık ev konusunda önemli bir talep oluşturdu. Artan talep de kiraların artmasına neden oldu. Şu anda İzmir’de daha yüksek ve sağlam zemine sahip ilçeler tercih ediliyor. Öte yandan konut satışlarında bir artış gözlemliyoruz. Özellikle deprem konusunda yapı denetim firmaları tarafından kendini kanıtlayan sağlam binalar tercih edilecektir. Yüksek katlı yapılardan çok, müstakil veya 2 ve 3 katlı binalar da talep görmeye başladı” ifadelerini kullandı.