Dört hastane için destek talep etti

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar, TBMM’de devam eden 2021 yılı bütçe görüşmeleri esnasında Kemalpaşa, Kiraz, Dikili ve Aliağa ilçelerinde yapılacak olan hastaneler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan destek istedi. Vatandaşın taleplerini ilettiğini anlatan Kırkpınar, “Aliağa’da 250 yataklı yeni devlet hastanesinin proje çalışmalarının ve Kemalpaşa’da 50 yataklı devlet hastanemizin ek olarak yapılacak olan 50 yataklı bina için ödeneğin hızlandırılmasını beklediğimizi ilettik. Dikili’ye 70 yataklı devlet hastanesinin yer teslimi ise henüz yapılmadığını belirttik. Kiraz’da yapımına başlanan ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınan 75 yataklı hastane inşaatı için de destek istedik” dedi.