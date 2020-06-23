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    23.06.2020 - 07:00 |

    Dört yeni merkez

    Merkezefendi Belediyesi’nin hizmete hazır hale getirdiği ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında açılamayan, 4 mahalleye kazandırılan Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri faaliyete geçiyor.

    Dört yeni merkez

    Merkezefendi Belediyesi’nin hizmete hazır hale getirdiği ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında açılamayan, 4 mahalleye kazandırılan Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri faaliyete geçiyor. Daha önce Akkonak Mahallesi’nde açılan merkez, Sümer, Gümüşçay, Merkezefendi ve Sevindik Mahallesi’nde de hizmet verecek. Merkezlerde satranç, İngilizce, müzik ve akıl oyunları kursları için kayıtlar başladı. Başkan Şeniz Doğan, tesislerin sayısını daha da arttıracaklarını söyledi.

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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