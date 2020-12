Dostlar güvende

Sokakta yaşayan can dostların sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürmesi için çalışmalar yürüten Balçova Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Müdürlük bünyesindeki geçici hayvan bakımevinde ameliyathane tam kapasiteyle çalışıyor, yeni alınan mobil ultrasan cihazıyla da klinik hizmetlerinin kalitesi artırıldı. Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılı olduklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, “Kasım ayına kadar yaklaşık 3 bin sahipsiz dostun tedavisini, bin can dostumuzun da kısırlaştırmasını yapıp sisteme kaydettik. Ayrıca Müdürlüğümüz ile hayvansever vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütleri arasında da çok iyi bir diyalog var. Çocuklarımıza da hayvan sevgisi aşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için üç ayrı noktaya Pati Park yaptık. Bunların sayısını artıracağız” dedi.