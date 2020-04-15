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    HaberlerEge Haberleri Dr. Dayanıklı’yı Kovid’den yitirdik
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    15.04.2020 - 07:00 |

    Dr. Dayanıklı’yı Kovid’den yitirdik

    İzmir, koronavirüse bir kurban daha verdi. Tedavi altında bulunan üroloji uzmanı Opr. Dr. Nihat Dayanıklı yaşamını yitirdi.

    Dr. Dayanıklı’yı Kovid’den yitirdik

    İzmir, koronavirüse bir kurban daha verdi. Tedavi altında bulunan üroloji uzmanı Opr. Dr. Nihat Dayanıklı yaşamını yitirdi. egedesonsoz.com’un haberine göre, Ege Üniversitesi’nde yıllarca görev yapan, Akhisarlı üroloji uzmanı Dr. Dayanıklı koronavirüsle mücadelesini kaybetti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde haftalardır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Dayanıklı’dan gelen acı haber, sağlık camiasında derin üzüntü yarattı.

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