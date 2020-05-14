‘Düğün sektörü ve kira konusu yanıt bulmalı’

Gelinlik, beyez eşya, fotoğrafçı gibi bir çok alanı etkileyen düğün sektörünün açılış tarihi beklediğini belirten Özgener, “Özellikle İzmir için gelinlik çok önemli, düğünlere ne zaman izin verileceği konusunda hükümetin bir ışık yakması lazım” diye konuştu. İZTO üyesi yaklaşık 60 berber ve kuaför sahibinin de 65 yaşın üstünde olduğuna değinen Özgener, “İki ay kapalı kalan dükkanlarının başında durmak istiyorlar. Belirli günlerde bu insanlara izin verilmeli” dedi.



Ciro üzerinden hesaplama



Kira konusunda da bir çok talebin geldiğini ifade eden Özgener, “Burada mahsup yoluyla çözebilir miyiz gibi bir düşüncemiz var. Özellikle alışveriş merkezlerinin kiracılarının ciro bazında kira sistemine geçmesi çok sıklıkla dile getiriliyor. Tüm Türkiye’yi ilgilendiren adımlar atılacak gibi görülüyor” diye konuştu.



Nefes Kredisi’nde üçüncü



İZTO’nun, Nefes Kredisi kullandırmada üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekleyen Özgener, “Bin 253 üyemiz faydalandı. Yaklaşık 20 milyon 290 bin lira tutarında kredi fiilen kullandırıldı. İZTO üyelerinin kullanabileceği limit 150 milyon lira. Gerekirse artıracağız” dedi.