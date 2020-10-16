Dünya listesinde

Kaliteli sızma zeytinyağı dünyası için küresel ölçekte sektörün en önemli değerlendirme kuruluşu olan Flos Olei’nin 2021 yılı kataloğunda yer alacak ‘Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı’ listesi açıklandı. 6 kıtadan ve 25 ülkeden zeytinyağı markalarının bulunduğu en iyi 500 zeytinyağı arasında İtalya’dan 4, İspanya’dan 2 zeytinyağı markası 100 tam puan alma başarısı gösterdi. Türkiye’den, 6’sı Ege Bölgesi’nden, 3’ü Marmara Bölgesi’nden olmak üzere 9 zeytinyağı markası listeye adını yazdırmayı başardı.

2010 yılından bu yana yapılan ve jürinin 5 aylık değerlendirmesi sonucu belirlenen dünyanın en iyi 500 zeytinyağı arasında Milas’tan; Sitare ve Osman Menteşe Çiftliği ve Kairos Zeytinevi de yer alıyor. Sitare ve Osman Menteşe Çiftliği, listeye 10’uncu, Kairos Zeytinevi ise 6’ıncı kez listeye girmeyi başardı.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Milas zeytinyağı yıllarca İzmir piyasasında ‘dökme yağ’ olarak işlem görmüş, adeta horlanmıştı. Biz MİTSO olarak kalitesine başından beri inandık, güvendik. Böyle bir güvenle de Coğrafi İşaret almak için başvuruda bulunduk. Zeytinyağımızın AB’den de coğrafi işaret almak üzere askıya çıkması bizim inancımız ve güvenimizde ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Dünyanın en saygın kuruluşunun, ‘En iyi 500 listesine’ Milas’tan iki zeytinyağı markasının girmesi de bu nedenle sürpriz olmadı. Milas zeytinyağının önü artık açılmıştır. MİTSO olarak verdiğimiz emeğin sonucunu almaktan gurur duyuyoruz” dedi.