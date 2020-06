Dünyaca kabul gören reçetelere geleneksel üretim

-Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Girişimcilik maceranız nasıl başladı?

1975 yılında İzmirli bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldim. Amerikan Kolej 1994 mezunuyum. Ardından 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Uzun yıllar milli eğitimde ve özel okullarda çalıştım. Mutluluğun binlerce yüzüne, şekline tanık oldum. Çocukluğumdan beri gerek ailemde gerek öğrenim gördüğüm okullarda insana değer vermek, elinden gelenin en iyisini yapmak için sürekli kendini geliştirmek, araştırmak, zorluklar karşısında yılmadan yoluna devam etmek gibi doğru olduğuna inandığım öğretilere paralel ilerledim kariyerimde. Yurtiçinde ve yurtdışında farklı şehirlerde yaşarken hayallerimi gerçekleştireceğim zamanı kolladım ve o an benim için 2017’de ete kemiğe bürünmeye hazırdı. Pastacılığa ve kahveye olan tutkum ile 2018 Şubat’ında kariyer değişimi yaparak üretim merkezimizi ve ilk şubemizi açtım. Özel ilgimden dolayı hep bir parçası olduğunu düşündüğüm pastacılık ve kahve mutluluğu yayma ve paylaşma aracım oldu.

-Artisan pastacılığı bildiğimiz pastacılıktan ayıran nedir?

Tek bir tümce ile tanımlamam gerekirse artisan pastacılık, kaliteli malzeme kullanılarak geleneksel yöntemlerle üretilen pastacılık ürünleridir. Sanatsal bir yönü vardır artisan pastacılığın çünkü endüstriyel ekipmanlardan ziyade temel üretim aracı ellerimizdir. Bu doğrultuda biz, dünyaca kabul görmüş reçeteleri ve kendi geliştirdiğimiz reçeteleri ustalığı yansıtan ve butik üretime uygun şekilde 5 lt’lik mikserler kullanarak hazırlıyoruz. Fabrika değil mutfak mantığına uygun çalışıyoruz. Tüm ürünlerimiz el yapımı bu sayede işimize olan tutkumuzun bir parçasını barındırıyor içinde. Meyve soslarımızı gerçek ve kendi seçtiğimiz meyvelerden kendimiz yapıyoruz. Gerçek Belçika çikolatası kullanıyoruz. Mutfağımızda üretilmeyen karışım, sos, jöle ve benzeri endüstriyel ürünleri kesinlikle kullanmıyoruz. Raf ömrünü uzatıcı koruyucu ve benzeri katkı maddelerini kullanmıyoruz. Amacımız, gerçek tatlar ile mutluluğunuza mutluluk katmak.

-Artisan pastacılık için aldığınız bir eğitim var mı? Kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz?

Kendimi alaylı olarak görüyorum. Çocukluğumdan bu yana içimde olan mutfak merakı başta büyük anneannemin (annemin anneannesi) eşi bulunmaz mutfak kültürünün hakim olduğu anneanne mutfağından beslendi. Özenle hazırlanan ikramlıkların sevgiyi, mutluğu paylaşmak olduğunu orada öğrendim. Sonra annemin mutfağında yeni tatlar, yeni lezzetler deneme ve sevdiklerimizle paylaşma şansı yakaladım. Ne zaman alışılmış lezzetlerin dışında yeni tatlar denenmek istendiğinde mutfakta hep ben oldum. Ancak tüm bunlar elbette yeterli değil bu anlattıklarım sadece sağlam bir temel olabilir. İngilizce’ye hakim olmanın ve yurtdışında yaşamış olmanın getirdiği avantajlar araştırmacı bir ruh ile harmanlandığında başarı mümkün olabiliyor.

Yapım gereği derinlemesine araştırmadan, konuyu özümsemeden paldır küldür bir işe başlamak beni mutlu etmez. Bu yüzden en temel tariflerin bile ardındaki kültürü, birikimi ile derinlemesine araştırmam gerekir. Araştırırım ki mantığını, kimyasını anlayabileyim ve doğrularıma göre geliştirebileyim.

Günümüzde, istedikten sonra, tüm bilgi birikimi ve deneyimlere ulaşmak biraz çaba ile mümkün. Araştırma ve geliştirme, ARGE, çalışmaları işimizin olmazsa olmazlarından biri. Bu yüzden sürekli genişleyen ve gelişen bir menü ile tüm sevdiklerimize hizmet veriyoruz.

-Sipariş üzerine mi çalışıyorsunuz yoksa sabit bir menünüz var mı?

Cup N Cake olarak her altı ayda bir değişen ve hazırlığı aylar süren hummalı bir çalışma sonucu hazırladığımız menüleri konuklarımızın beğenisine sunmaktayız. Prensip olarak kendi üretimimiz olmayan hiçbir ürün menümüzde yer almaz. Bu konuda çok hassasız. Her biri gününüzü aydınlatmak, mutluluğunuza mutluluk katmak için hazırladığımız, çeşitleri her menüde değişen ve gelişen cupcakeler, cheesecakeler, muffinler, kurabiyeler, makaronlar, kavanoz tatlılar, butik dondurma ile tuzlu atıştırmalıkların yanı sıra tüm gün kahvaltı konseptine uygun olarak hazırladığımız bagel, cibatta, focaccio, pizza ve roll içeren 200’ü aşkın çeşitten oluşan seçkin ve geniş bir mönü ile konuklarımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca müşterilerimizin özel sipariş pastalarını da sipariş üzerine hazırlıyoruz.

-Ürünlerinizi sadece İzmir içine mi sunuyorsunuz yoksa Türkiye genelinde kargonuz var mı? Tatlıseverler sizi nerelerde bulabilir, nerelerden ulaşabilir?

Lezzet dostlarımızı İzmir Hatay, Alsancak ve Bostanlı’da ağırlıyoruz. Bu yazdan itibaren sezon boyunca İzmir Çeşme Fly Inn Beach Club’da tatlı ve kahve severlerle buluşacak olmamız bizi çok heyecanlandırıyor. Şubelerimiz dışında bize @cupncakeizmir instagram hesabımızdan ve online sipariş mecramız www.cupncake.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Kremalı ürünlerimizi İzmir içi kendi dağıtım ağımız ile dağıtıyoruz. Brownie gibi kargolamaya müsait ürünlerimiz ise tüm Türkiye’ye ücretsiz gönderilmektedir. Ayrıca “Browniesbycupncake” markası ile de sadece Belçika çikolatası kullanarak hazırladığımız birbirinden özel brownie paketlerimizi Trendyol’dan da sipariş verebilirsiniz. Elbette sadece perakende için üretim yapmıyoruz. Türkiye çapında büyük zincirler için de toptan üretim yapmaktayız. Toptan pastacılık ürünlerimizi Polar XP ile tüm Türkiye’ye gönderiyoruz.

-Pastanın yanı sıra nitelikli kahve satışınız da var. Ürün yelpazenizi daha da genişletmek arzunuz var mı?

Artisan pastacılık kadar kahvede de iddialıyız. Adımızdaki “cup” ile logomuzdaki kahve çekirdekleri iyi kahveye verdiğimiz değeri ve önemi de vurguluyor. Son üç seneden beri kahve konusunda Coffeerem ile işbirliği yapıyor; kahve tutkumuzu paylaşıyoruz. Şimdiki hedefimiz ise seçtiğimiz yeşil çekirdekleri kavurmak. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar ilk meyvelerini verdi bile; yeni filtre kahvelerimiz “elysium” ve “esmeralda”yı kahve severlerin beğenisine sunduk. Çok olumlu tepkiler alıyoruz.

Yediklerimizin, içtiğimizin bilincinde olmak ve bu bilinçle seçimlerimizi yapmak üzerinde çok durduğumuz bir konu. En değerli varlıklarımız, kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi müşterilerimize sunmamak temel prensibimiz. Bu prensibin bize yüklendiği sorumluluğa uygun reçete yaratma ve ham madde seçme arayışımız hiç bitmiyor, bitmeyecek de. Üzerinde uzun bir süreden beri araştırma yaptığımız ve sonunda tamam dediğimiz bir reçeteye ulaştığımız kendi butik dondurmamız ile yaz boyu birlikte olacağız. Tabii ki katkı maddesi olmayan, sahlep bazlı, gerçek meyve ve taze günlük çiftlik sütü ile ustalıkla sizin için üretildi.

Yeni şube açma planınız var mı? Franchise sistemine geçmeyi düşünüyor musunuz?

Bu markayı kurduğumuzdan bu yana bayilik konusunda ciddi teklifler alıyoruz. Bugüne kadar kendimiz tam anlamıyla hazır hissetmediğimiz için bu teklifleri geri çevirdik. Geçtiğimiz üç sene boyunca ürün gamımızı ve operasyonel ağımızı mükemmelleştirmek adına çalıştık. Haziran 2020 itibarıyla kendi öz sermayemiz ile açtığımız dört şubeye ulaştık. Bu şubeleşme süresince operasyon anlamında süreçlerimizi geliştirdik. Bu süreçleri yeni bayilerimiz için de kolayca tekrarlanabilir hale getirdiğimiz, dolayısıyla bayilerimize de kazandıracağımıza inandığımız bugünlerde bayilik sektöründe tecrübe, öngörü ve bilgisine inandığımız Global Agena Danışmanlık Ltd. Şti. ile yollarımızı birleştirdik. Zira doğru iş ortakları ile yolumuza daha güçlü devam edeceğimize, pasta ve kahve tutkumuzu daha geniş kitlelere ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Bu çerçevede kısa, orta ve uzun vadeli master planlama ile sürdürülebilir ve karlı bayilikler ile markamızı büyütmeyi hedefliyoruz.