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    04.12.2020 - 07:00 |

    Dünyalar Barış’ın

    Doğuştan bedensel engelli olan Barış Tercan (26), Merkezefendi Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki görevlilere en büyük hayalinin su altında dalış yapmak olduğunu söyledi.

    Dünyalar Barış’ın

    Doğuştan bedensel engelli olan Barış Tercan (26), Merkezefendi Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki görevlilere en büyük hayalinin su altında dalış yapmak olduğunu söyledi. Tercan, Dünya Engelliler Günü’nde Pamukkale’deki tarihi Kleopatra Antik Havuzu’na götürüldü, kısa sürede olsa su altında olmanın keyfini yaşadı. Çok mutlu olduğunu belirten Tercan, “Engelliler hayallerinden vazgeçmesin, beni örnek alsın” dedi.

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