BİST85.195-0,45EURO6-0,03USD6,550,04ALTIN309,820,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dünyanın dize geldiği gün
    ABONE OL
    20.03.2020 - 00:02 |

    Dünyanın dize geldiği gün

    18 Mart 1915’te emperyalist devletlere en ağır darbeyi vurup fedakarlıklarla Cumhuriyetin yolunu açan Türk askeri, zaferin yıldönümünde minnetle anıldı

    Dünyanın dize geldiği gün

    Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünde, gencinden yaşlısına, canı pahasına vatanı koruyanlar; savaşın seyrini değiştiren direnişlerin yaşandığı Ege kentlerinde unutulmadı. Belediyelerin 18 Mart’ın kahramanlarını anma etkinlikleri, koronovirüs önlemleri nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleşti.

    İzmir Kadifekale Hava Şehitliği’nde düzenlenen resmi törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çanakkale Zaferi aynı zamanda tarihe ‘Çanakkale Geçilmez’ sözü ile altın harflerle kazınmış bir destandır. Türk Ordusu, bir asır önce dünyanın en güçlü ordularını Çanakkale’de dize getirdi.

    Cumhuriyetin kurulmasında canlarını feda eden kahramanlarımız gibi bizler de Ulu Önder’in mirasına sahip çıkacağımıza söz veriyoruz” dedi.
    18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Karabağlar Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, “Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan destansı zaferin kahramanları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” diye konuştu.
    Çanakkale şehitleri, Bornova’da da, 9 Eylül Şehitliği önünde düzenlenen törenle anıldı. Kaymakam Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve 57. Topçu Tugayı Komutanı Albay Ömer Kartal, çelenk bıraktı. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okudu.

    60 şehidin adı yazıyor

    Bayraklı Belediyesi, Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri önündeki şehitler anıtı ve anı duvarını yeniledi. Şehitlerin en iyi şekilde hatırlanmayı hak ettiğini belirten Başkan Serdar Sandal, “Bu amaçla anıtımızı yeniledik, son şehitlerimizin isimlerini ekledik. Diliyorum ki, bir başka şehidimizin adını daha bu anıta yazmak zorunda kalmayız. Barışın hakim olduğu, çocuklarımızın özgürce yaşayabildiği güzel yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Bayraklılı 60 şehidin ismini taşıyan anıtta, “Onlar ölmediler, can verdiler bu vatana, bugüne ve yarınlara” yazıyor.

    Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
    daha fazla video için
    Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı: (20 Mart güncel sayılar) Türkiye'de Corona Virüs ölü sayısı kaça çıktı? Kaç kişiye korona bulaştı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı: (20 Mart güncel sayılar) Türkiye'de Corona Virüs ölü sayısı kaça çıktı? Kaç kişiye korona bulaştı?

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Sıradaki Haber