Dünyanın dize geldiği gün

Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünde, gencinden yaşlısına, canı pahasına vatanı koruyanlar; savaşın seyrini değiştiren direnişlerin yaşandığı Ege kentlerinde unutulmadı. Belediyelerin 18 Mart’ın kahramanlarını anma etkinlikleri, koronovirüs önlemleri nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleşti.



İzmir Kadifekale Hava Şehitliği’nde düzenlenen resmi törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çanakkale Zaferi aynı zamanda tarihe ‘Çanakkale Geçilmez’ sözü ile altın harflerle kazınmış bir destandır. Türk Ordusu, bir asır önce dünyanın en güçlü ordularını Çanakkale’de dize getirdi.



Cumhuriyetin kurulmasında canlarını feda eden kahramanlarımız gibi bizler de Ulu Önder’in mirasına sahip çıkacağımıza söz veriyoruz” dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Karabağlar Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, “Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan destansı zaferin kahramanları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” diye konuştu.

Çanakkale şehitleri, Bornova’da da, 9 Eylül Şehitliği önünde düzenlenen törenle anıldı. Kaymakam Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve 57. Topçu Tugayı Komutanı Albay Ömer Kartal, çelenk bıraktı. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okudu.



60 şehidin adı yazıyor



Bayraklı Belediyesi, Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri önündeki şehitler anıtı ve anı duvarını yeniledi. Şehitlerin en iyi şekilde hatırlanmayı hak ettiğini belirten Başkan Serdar Sandal, “Bu amaçla anıtımızı yeniledik, son şehitlerimizin isimlerini ekledik. Diliyorum ki, bir başka şehidimizin adını daha bu anıta yazmak zorunda kalmayız. Barışın hakim olduğu, çocuklarımızın özgürce yaşayabildiği güzel yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Bayraklılı 60 şehidin ismini taşıyan anıtta, “Onlar ölmediler, can verdiler bu vatana, bugüne ve yarınlara” yazıyor.