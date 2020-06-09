‘Dünyanın ilk sakin metropolü olacağız’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kenti dünyanın ilk sakin metropolü yapmak istediğini açıkladı. 72 kriteri hayata geçirmek gerektiğini belirten Soyer, “İzmir bin 200 mahalleden oluşuyor. 10 tane farklı tipte mahalleyi seçip kriterleri hayata geçireceğiz ve sonra bütün kente yayacağız. O mahallelerde yapılacak şeyler insanların hayatlarını değiştirecek. Benim gençlik hayalim dünyayı kurtarmaktı. Seferihisar’a belediye başkanı olunca şunu idrak ettim; bunu, Seferihisar’dan başlayıp yapabilirim. Küçük ölçekte, mahallede, köyümüzde, ilçede, ilde başka bir dünyanın değişebileceğini göstermemiz gerekir ki dünya değişsin” diye konuştu.

Tarımın yeri farklı

İzmir’in belediyecilik yönünden farklı bir model izlediğini sözlerine ekleyen Soyer, “Dayanışmayı sürdürüp ortak aklı hakim kılmayı hedefliyoruz. Öte yandan en ağırlık verdiğimi konu tarım. 4 temel ilkemiz var: Yerli tohuma sahip çıkmak. Kooperatifleşmek. Ürünü işleyip özellikle sanayi ürününe dönüştürmek. Patentiyle, coğrafi işaretiyle paketleyip dünya pazarlamak” dedi.

‘Böyle güzeliz böyle güçlüyüz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan Biz Varız dayanışması için Kültürpark 2 No’lu holdeki çalışmalara yardım eden gönüllüleri ziyaret etti. “Aslında hepinizi tek tek kucaklamak istiyorum” diyen Soyer, “Çok zor bir dönemde sizlerin mevcudiyeti ve emeği bu süreci katlanabilir hale getirdi. Bundan sonra da yine el ele, omuz omuza dayanışma içinde geleceğe yürüyeceğiz. Biz böyl e güzeliz, biz böyle güçlüyüz” ifadelerini kullandı. İzmir Kent Konseyi de onuncu yılını gönüllüler ve Soyer ile kutladı.