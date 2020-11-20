‘Dünyaya ders verdik’

İzmir’de meydana gelen depremin ardından binden fazla kişi, online alışveriş sitelerinden satın aldıkları ürünleri Valilik tarafından Kültürpark’ta oluşturulan yardım deposuna ulaştırdı. Ayni yardımlar ve depo yönetiminden sorumlu koordinatör olarak görev alan Afyonkarahisar Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, “İlk gün bir kargo ile yardım geldi ve şaşırdık. Görevli, alışverişin online sitelerden yapıldığını, adres olarak burasının verildiğini söyledi” dedi.

Elazığ depreminde de aynı görevi yaptığını söyleyen Tekeş, “Depremin ardında şimdiye kadar 520 TIR yardım malzemesi ulaştı. Bunlar 81 il ve 922 ilçeden geldi. Sayı giderek artıyor. Ayrıca 4 yaşında küçük bir çocuğumuz elinde bir poşet malzemeyle ‘Ben bunu depremzede vatandaşlara ulaştırmak istiyorum’ dedi. 80 yaşında bir amcamız arabasıyla malzeme getirdi. O kadar çok şey yaşadık ki burada. Kriz anında öyle bir kenetleniyoruz ki dünyaya dayanışma dersi veriyoruz” diye konuştu.



