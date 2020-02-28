Köy Enstitüleri’nin kurucusu Hasan Âli Yücel Gaziemir’de anıldı. Gaziemir Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin (YKKED) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte konuşan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Hasan Âli Yücel’in Köy Enstitüleri’yle, üniversite reformuyla, edebiyata kazandırdığı dünya klasikleriyle Türk aydınlanmasında önemli rolü olan, büyük bir eğitimci ve düşün adamı olduğunu söyledi. Köy Enstitüleri’nin köylerin kalkınmasını amaçlayan bir proje olduğuna dikkat çeken Arda, “Türk eğitim sistemine farklı bir bakış açışı getirmişti, dünyaya örnekti” dedi. CHP’nin Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da, “Cumhuriyet sevdasını gelecek nesillere taşımak için Yücel’i unutmamamız gerekiyor” dedi.