‘Dünyaya tanıtalım’

Balıkesir, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda birlik başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Organizasyonların tüm hazırlığını belediyelerimiz üstleniyor. Biz, bu birlikten sinerji doğuralım, suyu doğru akıtalım ve bu işi olması gerektiği gibi yapıp çağın standartlarını yakalayalım. Bu birlik, siyaset üstü ve her belediye başkanın ortak paydasıdır. Amacımız yağlı güreşimizin yaşaması ve dünyaya tanıtmak” diye konuştu.

Katılımcı ve kültürel belediyecilik anlayışlarıyla proje ürettiklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, “Her alanda yaptığımız istişareleri hizmete dönüştürüyoruz Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nde de bu anlayışla hareket ediyoruz. Belediyelerin ortak faaliyetlerle kentin ihtiyaçlarını karşılaması önemli” dedi.

Çerçi ve Orkan seçildi

Yapılan meclis toplantısında; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk Encümen üyesi olarak seçildi.

Ayrıca birliğin adı daha kapsayıcı olması adına Yağlı Güreş Birliği olarak değiştirildi. Bunun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi’nin yeni üyelik başvuruları görüşülüp üye olmalarına oybirliğiyle karar verildi.