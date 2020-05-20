‘Dünyayla barışmak ülkemizi öne çıkarır’

“Herşey eskisi gibi mi kalacak? Bambaşka mı olacak?” başlıklı seminerin açılışında konuşan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Virüs önlemleri, kişilerin gelirlerinde son yüzyılın en büyük düşüşüne neden olacak. Durum, 1929’daki Büyük Buhran’dan kötü olacak. Nakit yönetimi büyük bir önem taşıyor” dedi.

Üç kutuplu dünya düzenine değinen Özel ise, “Bu krizden çıkınca ABD, Çin birer kutup olacak. Umarım denge için AB üçüncü kutup olmayı başarır. İmalat sanayinin ne kadar önemli olduğu da anlaşıldı. Artık ihtiyaç maddelerinin temininde dışa bağımlı olmaktan kaçınılacak. Ülkemizin de dünya finans sistemleriyle barışık hareket etmesi de bizim için önemli fırsatlar yaratacaktır” diye konuştu.