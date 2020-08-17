Düşen göz kapağında başarılı yöntem

Göz kapağı düşüklüğü, Ptozis operasyonuyla hem estetik olarak hem de görmeyi iyileştirmede önemli kazanımlar sağlıyor. Operasyonuyla göz kapağındaki fazla deri ve yağ dokusunun alınıp kaslarda güçlendirme yapıldığını belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, “Öncelikle herkesin göz yapısı farklı olduğu için kişiye özel bir planlama yapıyoruz. Radyo frekans cihazıyla yapılan operasyon lokal anesteziyle gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ameliyat sonrasında bir hafta içinde hızlı bir iyileşme görülüyor. Hafif şişme ve morluklar yaşanabiliyor. 3 günlük bir dinlenmenin ardından hasta normal yaşantısına dönebiliyor. Ptozis, başarısı yüksek bir ameliyat ve yıllar sonra ihtiyaç duyulursa tekrarlanabilir” diye konuştu.