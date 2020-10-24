Merkezefendi Belediyesi EBA Destek Sınıfları açıyor. Sümer ve Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde açılacak olan sınıflara sınırlı sayıda kayıt yapılacak. Başvurular Sümer ve Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nden şahsen yapılacak. Başkan Şeniz Doğan, “Koronavirüs önlemleriyle çocuklarımızın hijyenik ortamda ders görmelerini sağlayacağız” dedi.