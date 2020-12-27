EBSO’nun atıkları geri dönüşüme hazır

“Gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için atık yönetimi konusundaki duyarlılığı, her bireyin, her kurumun göstermesi gerekiyor” diyen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi gerekiyor. Çevremizi yaşanır kılmak için atık yönetimi son derece önemli . Buna evlerimizden ve iş yerlerimizden başlamak zorundayız. Bireysel olarak da ‘benim atığımdan ne olur’ dememek gerek” ifadelerini kullandı.