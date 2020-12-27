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    HaberlerEge Haberleri EBSO’nun atıkları geri dönüşüme hazır
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    27.12.2020 - 00:01 |

    EBSO’nun atıkları geri dönüşüme hazır

    2018 yılında Sıfır Atık Porjesi’nin pilot uygulama kurumu olan, 2019 yazında yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nin ardından da geri dönüşüm çalışmalarını daha kapsamlı hale getiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetimlerini başarıyla geçip Sıfır Atık Belgesi aldı

    EBSO’nun atıkları geri dönüşüme hazır

    “Gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için atık yönetimi konusundaki duyarlılığı, her bireyin, her kurumun göstermesi gerekiyor” diyen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi gerekiyor. Çevremizi yaşanır kılmak için atık yönetimi son derece önemli . Buna evlerimizden ve iş yerlerimizden başlamak zorundayız. Bireysel olarak da ‘benim atığımdan ne olur’ dememek gerek” ifadelerini kullandı.

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