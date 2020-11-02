Edremit buluşması

Bünyesinde 300’ü aşkın gazeteci, televizyoncu, yazar barındıran Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu’nun (UGTF) ekim ayı yönetim kurulu toplantısı Edremit’te gerçekleşti. Toplantının onur konuğu olan TRT ses sanatçısı İsmail Özkan, yönetim kurulu kararıyla UGTF üyesi yapıldı; kültür ve sanat danışmanlığı görevine getirildi. UGTF Genel Başkanı Ahmet Tübcel, amaçlarının üyelerin haklarının korunması olduğunu dile getirdi. Öte yandan Tübcel, Fransa’da yayımlanan Charlie Hebdo dergisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yayınlanan karikatürle ilgili bir kınama mesajı yayınladı. Tübcel, “Hakaret fikir özgürlüğü değil acizliktir” dedi.