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    16.10.2020 - 07:00 |

    Edremit’in yeni meydanı

    Edremit Belediyesi, Şehit Hamdi Bey Meydan Projesi’ni tanıttı.

    Edremit’in yeni meydanı

    Edremit Belediyesi, Şehit Hamdi Bey Meydan Projesi’ni tanıttı. Toplam 16 bin metrekarelik meydan alanının; lokasyon, proje bilgileri, yeraltı otopark planı ve fizibilite çalışması detaylı olarak paylaşıldı.
    Projenin, otopark ve trafik sorununu çözüme kavuşturup Edremit’in çehresini de değiştireceğini belirten Başkan Selman Hasan Arslan, “Yazın nüfusu 2 katına çıkan ilçemize nefes aldıracak. Aynı zamanda kafe ve spor alanlarıyla vatandaşa güzel bir sosyal alan sunacak. En kısa zamanda çalışmalara başlayacağız” dedi.

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