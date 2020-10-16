Edremit’in yeni meydanı

Edremit Belediyesi, Şehit Hamdi Bey Meydan Projesi’ni tanıttı. Toplam 16 bin metrekarelik meydan alanının; lokasyon, proje bilgileri, yeraltı otopark planı ve fizibilite çalışması detaylı olarak paylaşıldı.

Projenin, otopark ve trafik sorununu çözüme kavuşturup Edremit’in çehresini de değiştireceğini belirten Başkan Selman Hasan Arslan, “Yazın nüfusu 2 katına çıkan ilçemize nefes aldıracak. Aynı zamanda kafe ve spor alanlarıyla vatandaşa güzel bir sosyal alan sunacak. En kısa zamanda çalışmalara başlayacağız” dedi.