Efes Bakkal açılıyor

Efes Selçuk Belediyesi destekleriyle hayat bulan Efes Tarlası Bakkalı, bugün Selçuk Efes Kent Konseyi binasının altında hizmete açılıyor. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Tarlası Bakkalı’nda satılan ürünlerle bir yandan kooperatifleşmeye katkı sunulurken, diğer yandan iyi tarım uygulamalarıyla atalık tohumlara sahip çıkan yerel üreticiler desteklenecek. Küçük üretici ya da evde üretim yapan kadınların ürünleri satın alınıp satış ve pazarlama desteği de verilecek” diye konuştu.