BİST113.6120.99EURO7.65-0.44USD6.84-0.14ALTIN383.470.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Efes denizle buluşacak
    ABONE OL
    21.06.2020 - 00:02 |

    Efes denizle buluşacak

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Gönül Seferberliği kapsamında gerçekleştirdiği Selçuk, Torbalı, Gaziemir ve Karabağlar programından müjdeyle döndü.

    Efes denizle buluşacak

    Selçuk Efes Antik Kenti’ni 2.500 yıl sonra denizle buluşturacak olan Antik Kanal Projesi için Tarım Bakanlığı’ndan 5 milyon lira artı ödenek sağlandığını açıklayan Sürekli, “Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile görüştük ve son olarak aktarılan 3 milyon liraya ek olarak ödenek çıktı. Çalışmalar hız kazandı. Dünyanın gözünü yeniden Efes’e çevirecek olan bu dev proje, ülke turizmine de katkı sunacak” dedi.

    Sürekli, meclis üyeleriyle de bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Ziyaretlere, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı.
    AK Parti’nin 18 yıldır her koşulda hizmet ve yatırım üreterek yoluna devam ettiğini vurgulayan İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bundan sonra da halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

    Yaşlı kadın yangında hayatını kaybettiBursa'nın Osmangazi ilçesinde, yatağa bağımlı yaşayan 83 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

    Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

    Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

    Salgından kadınlar daha çok etkilendi

    Salgından kadınlar daha çok etkilendi

    MSB babalar günü için özel klip hazırladı

    MSB babalar günü için özel klip hazırladı

    Sıradaki Haber