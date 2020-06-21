Efes denizle buluşacak

Selçuk Efes Antik Kenti’ni 2.500 yıl sonra denizle buluşturacak olan Antik Kanal Projesi için Tarım Bakanlığı’ndan 5 milyon lira artı ödenek sağlandığını açıklayan Sürekli, “Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile görüştük ve son olarak aktarılan 3 milyon liraya ek olarak ödenek çıktı. Çalışmalar hız kazandı. Dünyanın gözünü yeniden Efes’e çevirecek olan bu dev proje, ülke turizmine de katkı sunacak” dedi.



Sürekli, meclis üyeleriyle de bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Ziyaretlere, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı.

AK Parti’nin 18 yıldır her koşulda hizmet ve yatırım üreterek yoluna devam ettiğini vurgulayan İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bundan sonra da halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.