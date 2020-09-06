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    HaberlerEge Haberleri Efes Selçuk, adım adım Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor
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    06.09.2020 - 00:00 |

    Efes Selçuk, adım adım Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

    Beach-It Beach Spor Organizasyon Genel Sorumlusu Gürsel Yeşiltaş, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Efes Selçuk Pamucak Sahili’nde bir araya geldi.

    Efes Selçuk, adım adım Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

    Pamucak Plajı’nda 16-20 Eylül tarihleri arasında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası ve 23-27 Eylül tarihleri arasında ise U22 Plaj Voleybolu Şampiyonası öncesi değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Sengel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, Gürsel Yeşiltaş’a, TVF’ye ve bu konuda katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pamucak Sahili’nin değerini gözler önüne sermek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

    Seneye bir organizasyon daha

    Genel Sorumlu Yeşiltaş ise, “Belediye Başkanı Sengel’in bu organizasyona desteğini hissetmek çok değerli. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Yeşiltaş ayrıca 2021 Temmuz ayında 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nın Selçuk’ta oynanacağını duyurdu.

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