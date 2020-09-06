Efes Selçuk, adım adım Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Pamucak Plajı’nda 16-20 Eylül tarihleri arasında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası ve 23-27 Eylül tarihleri arasında ise U22 Plaj Voleybolu Şampiyonası öncesi değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Sengel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, Gürsel Yeşiltaş’a, TVF’ye ve bu konuda katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pamucak Sahili’nin değerini gözler önüne sermek için sabırsızlanıyoruz” dedi.



Seneye bir organizasyon daha



Genel Sorumlu Yeşiltaş ise, “Belediye Başkanı Sengel’in bu organizasyona desteğini hissetmek çok değerli. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Yeşiltaş ayrıca 2021 Temmuz ayında 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nın Selçuk’ta oynanacağını duyurdu.