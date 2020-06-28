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    HaberlerEge Haberleri Ege, antikor testi yapacak
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    28.06.2020 - 00:02 |

    Ege, antikor testi yapacak

    Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroimmunoloji Laboratuvarı’nda, koronavirüsle mücadele kapsamında hastalığa karşı bağışıklık kazananları belirlemek için İzmir ve çevre illerden gelecek 4 binden fazla örnek üzerinde antikor testi yapılacak.

    Ege, antikor testi yapacak

    Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, virüsün her insanı farklı şekilde etkilediğini belirtti, “Asemptomatik dediğimiz kimi vakalar hastalık belirtisi göstermese de virüsün yayılmasında önemli rol oynuyor. Sağlık Bakanlığımızca başlatılan bu çalışma neticesinde hem asemptomatik vakalar tespit ediliyor hem de hastalığa bağışıklık kazanmış bireylerin toplumdaki oranı saptanıyor” dedi.

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