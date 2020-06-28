Ege, antikor testi yapacak

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, virüsün her insanı farklı şekilde etkilediğini belirtti, “Asemptomatik dediğimiz kimi vakalar hastalık belirtisi göstermese de virüsün yayılmasında önemli rol oynuyor. Sağlık Bakanlığımızca başlatılan bu çalışma neticesinde hem asemptomatik vakalar tespit ediliyor hem de hastalığa bağışıklık kazanmış bireylerin toplumdaki oranı saptanıyor” dedi.