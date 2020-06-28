28.06.2020 - 00:02 |
Ege, antikor testi yapacak
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroimmunoloji Laboratuvarı’nda, koronavirüsle mücadele kapsamında hastalığa karşı bağışıklık kazananları belirlemek için İzmir ve çevre illerden gelecek 4 binden fazla örnek üzerinde antikor testi yapılacak.
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, virüsün her insanı farklı şekilde etkilediğini belirtti, “Asemptomatik dediğimiz kimi vakalar hastalık belirtisi göstermese de virüsün yayılmasında önemli rol oynuyor. Sağlık Bakanlığımızca başlatılan bu çalışma neticesinde hem asemptomatik vakalar tespit ediliyor hem de hastalığa bağışıklık kazanmış bireylerin toplumdaki oranı saptanıyor” dedi.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.