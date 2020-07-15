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    15.07.2020 - 07:00 |

    Ege Bölgesi’ne 643 milyonluk yatırım

    ZEKA 5. Yönetim Kurulu toplantısı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında yapıldı. Kocabıyık, “10 projemiz destek aldı” dedi

    Ege Bölgesi’ne 643 milyonluk yatırım

    Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2020. yılı 5. Yönetim Kurulu toplantısını Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında yaptı. Programa, Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar valileriyle, Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Kocabıyık, yeni atanan valilere başarılar diledi, “2019’da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 12 projemizden 10’una destek alarak büyük bir başarı elde ettik. Bu yıl için de yeni projelerimizi bakanlığa sunduk” dedi.

    İstihdam sağlandı

    Vali Kocabıyık, “Ajansımız, bölgemizde 643.6 milyon liralık yatırıma ve bin 29 kişinin istihdamına destek oldu. Umut ediyorum ki, ajansımız başarılarını daha da artırarak bölgemizin öncü ve koordinatör kurumu olmaya devam edecektir” diye konuştu. Vali Kocabıyık, Yönetim Kurulu başkanlığını üstlenecek Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’e başarı diledi.

    Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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