Ege Bölgesi’ne 643 milyonluk yatırım

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2020. yılı 5. Yönetim Kurulu toplantısını Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında yaptı. Programa, Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar valileriyle, Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Kocabıyık, yeni atanan valilere başarılar diledi, “2019’da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 12 projemizden 10’una destek alarak büyük bir başarı elde ettik. Bu yıl için de yeni projelerimizi bakanlığa sunduk” dedi.

İstihdam sağlandı

Vali Kocabıyık, “Ajansımız, bölgemizde 643.6 milyon liralık yatırıma ve bin 29 kişinin istihdamına destek oldu. Umut ediyorum ki, ajansımız başarılarını daha da artırarak bölgemizin öncü ve koordinatör kurumu olmaya devam edecektir” diye konuştu. Vali Kocabıyık, Yönetim Kurulu başkanlığını üstlenecek Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’e başarı diledi.