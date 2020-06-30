Ege, dijitalle Çin pazarında

Shoedex2020 ile Türkiye’de dijital dönüşümü başlatan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) şimdi de e-ticaretle yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle EİB koordinasyonunda Çin’in en büyük e-ticaret platformu Alibaba Group’a ait Tmall Global’ın İş Geliştirme Direktörü Jennifer Wang ile yeni fırsatlar ve iş birlikleri konuşuldu.

Özellikle gıda sektöründe Çin’in en önemli hedef pazarlardan biri olduğunu belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Hazırlıklarına başladığımı sanal fuar organizasyonu için Tmall Global ile iş birliği yapmak istiyoruz. Tedarik zincirindeki aksama bizim için bir irtifa kaybı değil, tetikleyici ve kreatif bir kırılma olacak. Geleneksel ticarette sahip olduğumuz tecrübeyi ekip çalışması ve ekosistemin tüm oyuncuları bir araya gelerek hedef pazarlarımızdaki müşterilerin tüketim alışkanlıklarını, pazarı iyi araştırarak, stratejik düşünerek dijitale taşımalıyı” dedi.

Gıdada engeller kalkıyor

Mayıs ayında 54 Türk firmasının Çin’e peynir altı suyu tozu, peynir, süttozu, krema ve tereyağı ihraç etmesinin önünün açıldığını dile getiren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “2012’den bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar sonuç verdi ve Çin ile anlaşmaya vardık. Kanatlı ürünlerimizi de Çin’e ihraç etmeye hazırız. İhracat için gerekli izinlerin alınma sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Gıdada dijital dönüşüm Ege’den başlasın istiyoruz. Ürün çeşitliliği, coğrafi konum ve lojistik avantajlar sayesinde güçlü olduğumuz gıda sektörünü dijitale taşımak, dünyada hızla yükselen e-ticarete hızlı ve kolay bir şekilde adapte olmamıza yardımcı olacak. Dijitalleşme sadece Çin’e değil tüm ülkelere yaptığımız ihracattan elde edilen gelirimizi de artıracaktır. 2021’de global e-ticaret pazarının 5 trilyon dolar olması öngörülüyor” diye konuştu.

Aranan ürünler

Tmall Global’in Alibaba Group’a ait Çin’deki en büyük B2C sınır ötesi e-ticaret platformu olduğunu söyleyen Wang ise, şöyle konuştu:

“Parakendecilerin online mağaza açabildikleri platform, Çin ve dünya arasında bir köprü görevi görüyor. Kovid-19 ile birlikte organik atıştırmalıklar ve içecekler, adrese teslim sağlıklı yemekler, konserveler, geleneksel ürünlerden çay ve bal ile dondurulmuş gıda ve probiyotiklere ilgi arttı. Kahve ürünleri, bitkisel sütler, mumlar, az şekerli mısır gevrekleri, keçi sütü, chia tohumları ve deve sütüne de çok talep var. Safran, kuru kayısı, lokum, çikolata, ambalajlama, hediye kutusu, yoğurt, dondurma, aromalı çaylar, bebekler için ceviz yağı, argan yağı ve zeytinyağı da ihracatımızda potansiyeli olan ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca bir de 1688.com var. Burada ise öne çıkan ürünler kuru incir ve deniz patlıcanı.”

Zeytinyağına talep var

Dijitale geçiş için en uygun zaman olduğunu söyleyen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Balsarı ise, “Firmalarımızın interneti en iyi şekilde kullanıp sağlıklı iletişimle taleplere çevrimiçi ve hızlı şekilde yanıt vermesi gerekiyor. Çin’e ihraç potansiyeli taşıyan zeytinyağı ve bazı tarım ürünlerini dijital kanallarla destekleyip katma değerini yükseltebiliriz” ifadelerini kullandı.