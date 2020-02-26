Ege için ortak paket çağrısı

Yunanistan Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ile beraber İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret etti. Görüşmede, kruvaziyer gemiler için Ege’nin birlikte tanıtıp pazarlanmasına yönelik ortak paket hazırlanması, İzmir ile Selanik arasında planlanan deniz yolu hattının kurulması için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.



Gastronomide işbirliği



Yunanistan Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kruvaziyer turizminde iki ülkenin ortak paket hazırlayıp Ege’yi birlikte tanıtıp pazarlayabileceklerini söyledi.



İzmir-Selanik ve İzmir-Midilli arasındaki deniz ulaştırmasının geliştirilmesi üzerinde duran Diamessis, “İzmir ile Selanik arasında yolcu taşımacılığının yanısıra Ro-Ro hattı ile iki limanı birbirine bağlamak, hepimize büyük avantaj sağlayacak” diye konuştu.



Büyükelçi Diamessis, Türk ve Yunan mutfaklarının birbirine çok benzediğini, Yunan yemeklerini tanıtan Türkçe broşürler bastırdıklarını belirtti, gastronomi alanında da işbirliği çağrısında bulundu.