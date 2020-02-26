BİST111.629-3,08EURO6,781,27USD6,180,37ALTIN327,881,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege için ortak paket çağrısı
    ABONE OL
    26.02.2020 - 00:05 |

    Ege için ortak paket çağrısı

    Yunanistan Ankara Büyükelçisi Diamessis, İzmir ile Selanik şehirlerini deniz ulaşımı ve deniz turizmiyle birbirine bağlamanın ve kruvaziyer turizminde Ege’yi dünyaya birlikte pazarlamanın önemini vurguladı

    Ege için ortak paket çağrısı

    Yunanistan Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ile beraber İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret etti. Görüşmede, kruvaziyer gemiler için Ege’nin birlikte tanıtıp pazarlanmasına yönelik ortak paket hazırlanması, İzmir ile Selanik arasında planlanan deniz yolu hattının kurulması için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.

    Gastronomide işbirliği

    Yunanistan Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kruvaziyer turizminde iki ülkenin ortak paket hazırlayıp Ege’yi birlikte tanıtıp pazarlayabileceklerini söyledi.

    İzmir-Selanik ve İzmir-Midilli arasındaki deniz ulaştırmasının geliştirilmesi üzerinde duran Diamessis, “İzmir ile Selanik arasında yolcu taşımacılığının yanısıra Ro-Ro hattı ile iki limanı birbirine bağlamak, hepimize büyük avantaj sağlayacak” diye konuştu.

    Büyükelçi Diamessis, Türk ve Yunan mutfaklarının birbirine çok benzediğini, Yunan yemeklerini tanıtan Türkçe broşürler bastırdıklarını belirtti, gastronomi alanında da işbirliği çağrısında bulundu.

    Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
    daha fazla video için
    Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güngören'de yaşandı! Minarenin kurşun kaplamaları rüzgara dayanamadı

    Güngören'de yaşandı! Minarenin kurşun kaplamaları rüzgara dayanamadı

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber