Ege kan ağlıyor

Sınır güvenliğini korumak amacıyla, çok sayıda muhalif grubun yer aldığı İdlib’te bulunan Türk askeri birliklerine, rejim güçlerince yapılan hava saldırısında şehit olan 36 Mehmetçiğin acısını yaşayan Ege iş ve siyaset dünyasından isimler, taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi. Belediyeler de, kentleri bayraklarla donatma çağrısı yaptı.



Savaşa hayır!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hepimizin içi kan ağlıyor. 36 şehidimiz ve yaralılarımız var. Bunun için şimdi hemen barış! Savaşa hayır” dedi. “Acımız büyük. Hesabı sorulacak!” diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, “Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Dualarımız, milli güvenliğimiz için Suriye topraklarında canı pahasına mücadele eden kahraman mehmetçiklerimizle” ifadelerini kullandı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, “Görevi sadece mazlum insanları korumak, kadın, yaşlı ve çocuklara sahip çıkmak olan kahraman Mehmetçiğimize yapılan saldırıyı kabullenemeyiz. Bize düşen birlik içinde birbirimize daha çok kenetlenerek bu zorlu dönemi atlatmak” diye konuştu.









Önce vatan diyoruz



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Türk milleti alçak saldırılar karşısında daha metanetli, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bu zorlu günleri atlatacaktır. Yüreğimiz yanıyor. Allah ordumuzu, askerimizi her türlü kötülükten korusun” dedi.



MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Suriye rejiminin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı, şanlı Türk ordusunun gerekeni yapacağından şüphemiz yok. Devletimizin ve milletimizin maddi manevi huzuru ve menfaatleri gözetilerek alınacak her kararda ve gerek masada diplomatik yollarla gerekse sahada askeri önlemlerle atılacak adımlarda, MÜSİAD olarak tüm imkân ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanındayız” şeklinde konuştu. “Aklı selim, sağduyulu ve tek yürek olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullanan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ender Yorgancılar da, “Yeri geldi önce ekonomi dedik, yeri geldi önce insan dedik. Ama öyle zamanlar geldi ki, sözün bittiği yerdi ve önce vatan dedik. Ülkemizi yalnız bırakanlar, Mehmetçiğimizin kanını dökenler karşısında daha stratejik adımlar atmamız gerektiği çok net” dedi.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Fadıl Sivri ise, “İdlib’de görev yapan kahraman askerlerimiz içinde şehitlerimiz ve yaralılarımız bulunmasından dolayı derin üzüntü içindeyiz. Bölgede uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine uygun, bu coğrafyanın huzur ve refahını güvence altına alacak çözümün acilen sağlanması gerekiyor” dedi. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan da, “Milletimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Barış ve huzur ortamının tesisi, bölgenin güvenliği için İdlib’de bulunan Mehmetçiğimize yapılan bu saldırı, tüm dünyanın evrensel değerlerine karşı yapılmıştır” dedi.

Gün, birlik olma günüdür



Bodrum, Edremit ve Sındırgı belediylerinin başkanları, İdlib’deki hain saldırıyı protesto etmek, şehit düşen askerleri anmak ve yaralılara destek vermek için, binaları Türk bayrağıyla donatma çağrısı yaptı. “Gün birlik olma günüdür” diyen Bodrum Başkanı Ahmet Aras, Edremeit Başkanı Selman Hasan Arslan ve Sındırgı Başkanı Ekrem Yavaş, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.



İzmirli kadınlardan ulusal yas çağrısı



İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) bileşeni 46 dernek adına, 33 Mehmetçiğe Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve şehit yakınlarına başsağlığı dileyen İKKB Başkanı Huriye Serter, “Daha büyük acılar yaşanmaması için bölgede diyalog yollarının oluşturulmasını bekliyoruz. Huzurumuzun sağlanması için başka bir ülkenin topraklarında canını veren kahraman Mehmetçiklerimizin daha fazla orada kalmamasını, bunun yollarının aranmasını talep ediyor, kaybettiğimiz 33 canımız için ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz. 46 kadın derneği olarak kahraman askerlerimizin her zaman yanlarındayız” dedi.



DEÜ’den açıklama



İdlib’te 33 Türk askerinin şehit olmasının ardından toplanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Senatosu, “Üniversitemiz derin üzüntüye boğan acı olay, ülkemizin uluslararası camiada nasıl büyük bir tehlike ile muhatap bırakılmak istendiğinin de göstergesi oldu” değerlendirmesi yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin, barış ve istikrar ortamının tesisi için yoluna azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirten senato üyeleri, “Devletimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, yüce milletimize de başsağlığı diliyoruz. Milliyeti ve mensubiyeti ne olursa olsun mültecilere ve sığınmacılara kapısını sonuna kadar açan ülkemizin misafirlerine gösterdiği merhametin bundan sonra da sürdürüleceğine canı gönülden inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.