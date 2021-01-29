Ege Kan Merkezi hastaların umudu

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye’de Kovid hastalarına yönelik immun plazma sağlayan ilk merkez olan EÜ Kan Merkezi’ni ziyaret etti. Kan Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yeşim Aydınok’tan yürütülen faaliyetlere ilgili bilgi aldı. Kovid geçiren ve vücudu antikor üreten hastalardan alınan plazmaların koronavirüs vakalarına verildiğini dile getiren Rektör Budak, “Kan merkezimizde özveriyle çalışan tüm personelimize emekleri için teşekkür ediyorum” dedi. Prof. Dr. Aydınok da, klinik çalışmalarda immun plazma uygulanmasının hasta açısından güvenli bir yöntem olarak görüldüğünü belirtti.