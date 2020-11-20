Ege laboratuvarları iş dünyasına açık

Ege Üniversitesi (EÜ) Güneş Enerjisi Enstitüsü, güçlü laboratuvar altyapısı ile iş dünyasına analiz hizmeti veriyor. Üniversite- sanayi işbirliğine önem veren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma olanaklarını paydaşların erişimine açtıklarını belirtti. 2020 yılında başlatılan yeni nesil güneş hücreleri teknolojilerinin gelişimine öncülük eden Uluslararası Fotovoltaik Platformunda Türkiye’den davetli tek araştırmacı olan enstitü müdürü Prof. Dr. Şule Erten Ela ise, “Hem ulusal, hem de uluslararası alanlarda yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile bunların kullanımı konularında yaptığı çalışmalar ile önemli bir görevi yerine getiren kurumumuz, Türkiye genelinde yürütülen çeşitli Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve AB projelerine de öncülük ediyor” dedi.