Ege lezzetlerini tarihle iç içe tadın

İzmir’in hem alışveriş hem de lezzet merkezi Kemeraltı Çarşısı’ndaki Abacıoğlu Hanı içinde bulunan Kemeraltı Mutfağı, eşsiz tatları, sürpriz etkinlikleri ve tarihi atmosferiyle kapılarını açtı.

Kemeraltı’nı gündüz olduğu kadar akşam saatlerinde de yaşayan bir odak noktası haline getirmek amacıyla çalıştıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Kemeraltı’nı yeniden canlandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Biz de bu hedefe doğru ilerlemek adına Kemeraltı Mutfağı’nı yeni konseptiyle İzmirlilerin hizmetine sunduk” dedi.

Kemeraltı Mutfağı, Ege’ye özgü zeytinyağlıları ve kırk çeşit mezenin bulunduğu mönüsü ve renkli etkinlikleriyle, yemek keyfini tarihi bir atmosferde yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olacak. Yaklaşan Sevgililer Günü için hazırlıkların tamamlandığı Kemeraltı Mutfağı ile ilgili bilgilere @kemeraltimutfagi sosyal medya hesaplarından ve 0232 425 11 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.