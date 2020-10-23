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23.10.2020 - 07:00 |

Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor

İzmir’de kentsel dönüşüm için önemli bölgelerden biri olan Ege Mahallesi’nin birinci etabı için açılan kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesi sonuçlandı.

Ege Mahallesi’nde dönüşüm başlıyor

İzmir’de kentsel dönüşüm için önemli bölgelerden biri olan Ege Mahallesi’nin birinci etabı için açılan kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesi sonuçlandı. Üç firmanın teklif verdiği ihaleyi Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş. kazandı. Büyükşehir, Roman nüfusun yaşadığı Ege Mahallesi’nde yerinde dönüşümle kültürel zenginliğini koruyan bir projeyi hayata geçirecek.
Kente entegrasyonu sağlanacak
Birinci etap ihalesi kapsamında Ege Mahallesi’nde yaklaşık 120 bin metrekare inşaat alanında ticaret, ofis ile iki adet konut bloğu inşa edilecek. Proje kapsamında Kahramanlar Bölgesi ile yaya bağlantısının kurulması, kültür merkezi ve ticari fonksiyonlarla bölgenin kente entegrasyonunun sağlanması da planlanıyor. Alanda yer alan Aya Yanı Ligaria Kilisesi’nin restorasyonu da gündeme alındı.

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