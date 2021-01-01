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    01.01.2021 - 00:00 |

    Ege Spor Life’tan yeni yıl sayısı

    Türkiye’nin spor dergisi Spor Life’ın 16. sayısı yeni yıl özel sayısı olarak hazırlandı.

    Kapağında Maradona’nın yer aldığı sayıda yazarlardan Burcu Tuna Sığacık’ta 21 Haziran 2010 tarihinde faaliyetlerine başlayan ancak 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir depremi ardından tsunami yaşanan Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü ile bir araya geldi. Wesida Medya Yayın Grubu dergileri arasında yer alan Spor Life, kitabevleri ve dijital platformlardan alınabiliyor.

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