Ege tarımı dünyaya rakip

İzmir ve Aydın Büyükşehir belediyeleri, yerli üretimle kırsal kalkınma projelerine bir yandan yenilerini ekliyor, bir yandan da Türkiye’nin dört bir yanında benzer çalışmalar yapmak isteyen belediyelere destek oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yok olan manda yetiştiriciliğini yeniden canlandırmak için Selçuk’ta dokuz kadın üreticiye 28 manda hibe etti.

Dünya mutfaklarına İtalya’dan giden mozerella peynirinin manda sütünden yapıldığını, mandalarınsa zamanında Türkiye’den gittiğini anlatan Başkan Tunç Soyer, “Biz kendi değerimize sahip çıkamazken başkaları bundan dünyaya pazarladıkları bir ürün yaratıyor. Hedefimiz manda sütünden, katma değeri yüksek, İzmir’e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek. Bunu da üreticilerimizle başaracağız. Kadınlarımız bize inandı, kooperatif kurdu. Biz de bu hayvanlardan elde ettikleri sütün damlasını ziyan etmeyeceğiz” dedi.

‘Çocuklara mirasımız’

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından altı yıldır uygulanan “Ata Tohumları” projesi tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli Belediyesi’nden bir heyet, dikim sahalarını ziyaret etti. Yerel tarım ürünlerine sahip çıkmak için benzer bir projeyi bölgelerinde hayata geçirmek istediklerini belirten heyeti ağırlayan Başkan Özlem Çerçioğlu, “Projemizle yüzlerce yerel değere sahip çıkıp çocuklarımıza kalmasını sağladık. Başka kurumların da bu konudaki gayretlerini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.