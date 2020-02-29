BİST105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege tarımı dünyaya rakip
    ABONE OL
    29.02.2020 - 03:45 |

    Ege tarımı dünyaya rakip

    Selçuk’ta kadın üreticiye ‘İzmir Mozarellası’ projesi kapsamında manda dağıtıldı. Aydın’da da, ata tohumu çalışmalarını örnek almak isteyen belediyeler ağırlanıyor

    Ege tarımı dünyaya rakip

    İzmir ve Aydın Büyükşehir belediyeleri, yerli üretimle kırsal kalkınma projelerine bir yandan yenilerini ekliyor, bir yandan da Türkiye’nin dört bir yanında benzer çalışmalar yapmak isteyen belediyelere destek oluyor.  İzmir Büyükşehir Belediyesi, yok olan manda yetiştiriciliğini yeniden canlandırmak için Selçuk’ta dokuz kadın üreticiye 28 manda hibe etti.

    Ege tarımı dünyaya rakip

    Dünya mutfaklarına İtalya’dan giden mozerella peynirinin manda sütünden yapıldığını, mandalarınsa zamanında Türkiye’den gittiğini anlatan Başkan Tunç Soyer, “Biz kendi değerimize sahip çıkamazken başkaları bundan dünyaya pazarladıkları bir ürün yaratıyor. Hedefimiz manda sütünden, katma değeri yüksek, İzmir’e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek. Bunu da üreticilerimizle başaracağız. Kadınlarımız bize inandı, kooperatif kurdu. Biz de bu hayvanlardan elde ettikleri sütün damlasını ziyan etmeyeceğiz” dedi.

    Ege tarımı dünyaya rakip

    ‘Çocuklara mirasımız’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından altı yıldır uygulanan “Ata Tohumları” projesi tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli Belediyesi’nden bir heyet, dikim sahalarını ziyaret etti. Yerel tarım ürünlerine sahip çıkmak için benzer bir projeyi bölgelerinde hayata geçirmek istediklerini belirten heyeti ağırlayan Başkan Özlem Çerçioğlu, “Projemizle yüzlerce yerel değere sahip çıkıp çocuklarımıza kalmasını sağladık. Başka kurumların da bu konudaki gayretlerini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

     

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için
    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    26. dönem POMEM mülakat sonuçları için net tarih belli oldu mu?

    26. dönem POMEM mülakat sonuçları için net tarih belli oldu mu?

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Sıradaki Haber