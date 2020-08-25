Ege Üniversitesi’nde güneş enerjisi çalıştayı

Alanında uzman olan bilim insanları, Güneş’in dünyamıza etkisinin nasıl pozitif bir etkiye dönüştürüleceği konusunda yoğun bir çalışma yürüttü. Ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olmasında enerjinin öneminin vurgulandığı çalıştayda, iklimimizde ne türden değişimler yaşandığı, çevre ve hava kirliliği gibi unsurların rolü de tartışıldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, “Güneş enerjisinin toplanması, depolanması ve kullanıma sunulmasında atılım sergileyen ülkemize katkı koyacak etkinliğe katılan akademisyenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ücretsiz bilgi kitapçığı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve uzmanlık öğrencisi Dr. Bekir Çetin, tiroid kanseri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları “Eyvah! Tiroid Kanseri Oldum” kitapçığını yayınlandı. Kitapçığa Ege Üniversitesi’nden ya da www.ozermakay.com adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek” dedi.