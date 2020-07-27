‘Ege’de girişimciliğe katkı yapmaya varız’

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Programı 2020 finali, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) işbirliğiyle online olarak gerçekleştirildi. Annelerin hamilelik ve doğum sonrası süreçlerini bilinçli geçirmelerini sağlayan Docto Baby birincilik; sanal kitap toplantıları ile farklı bakış açılarına ve hayat deneyimlerine sahip insanları buluşturan mobil uygulama Bookgether ikincilik; 1. ve 2. evre karaciğer kanseri ve potansiyel karaciğer hastalarına yönelik tedavi amaçlı solüsyon Genotech üçüncülük ödülü aldı. Birincilik ödülü 10 bin lira, Kuluçka Desteği & EGİAD Melekleri Mentorluk, ikincilik ödülü Kuluçka Desteği & EGİAD Melekleri Mentorluk, üçüncülük ödülü, Kuluçka Desteği oldu.



‘Hayallere ortak olduk’



Projeyle Ege Bölgesi’ndeki genç girişimci adaylarına yönelik; girişimcilik kampı, sunum teknikleri ve mentorluk ile projelerini beş ay bıyunca geliştirme imkanı tanıdıklarını belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Bugün çok güzel sonuçlar aldık. Bölgemizin ilk ve tek hazine akredite yatırımcı ağı olan EGİAD Melekleri’nin oluşturduğu kültürün de büyük katkısı oldu. Türkiye’nin geleceği olan gençlerimize, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri, birçok faklı paydaşla etkileşim içinde olabilecekleri eşsiz bir platform sunuyor ve onların girişimcilik hayallerine ortak oluyoruz. EGİAD olarak biz bu alanda her aşamada destek sunmaya varız” dedi.



‘İşbirliği artıyor’



TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ise, “Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerin, teknokentlerin, TTO’ların, girişimcilik merkezlerinin ve STK’ların yarattığı pozitif atmosfer ve bölgenin her dönem en çok başvuru aldığımız ilk üç bölgeden biri olması TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege’nin gerçekleştirilmesinde etkili oldu. Aynı inançla İzmir’de girişimciliği desteklemek amacıyla belediyenin açacağı girişimcilik merkezine destek oluyoruz. İzmir’in sorunlarına girişimcilerle çözüm arayacağımızı programımızın hazırlıklarını belediye ile iş birliği içinde yapıyoruz. Bu programımızı diğer yerel yönetimler ile hayata geçirmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.