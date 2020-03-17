Egeli akademisyenlere 700 bin euroluk hibe

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yeniel ile ekibinin geliştirdiği, kadınlarda idrar kaçırma ve pelvik organ sarkmalarının tedavisinde yenilikçi bir tedavi yöntemi sunan medikal bir cihaz, Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Framework Programme Faz 2 desteğinden 700 bin Euro hibe almaya hak kazandı. Türkiye’de sağlık alanında desteklenen ilk projeyi geliştiren ekiple bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Araştırma üniversitesi olma yolunda çok önemli katkıları olacak projede emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu. Geliştirdikleri ürünün seri üretime geçmesi açısından söz konusu desteğin büyük önem taşıdığını dile getiren Doç. Dr. Yeniel de, “Ege Teknopark bünyesinde kurduğumuz Soranus firmamızda çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu sağlık teknolojileri alanında rekabetçi ve yenilikçi bir ürün ortaya koyacağız” dedi.