BİST1.107-0.37EURO8.880.05USD7.500.17ALTIN472.950.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Egeli iki bilimadamı yeni göreve atandı
    ABONE OL
    17.09.2020 - 00:00 |

    Egeli iki bilimadamı yeni göreve atandı

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Türker Çavuşoğlu ile Prof. Dr. Savaş Kansoy, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonu üyeliğine atandı.

    Egeli iki bilimadamı yeni göreve atandı

    Egeli akademisyenlere yeni görevlerinde başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bilim insanları stratejik öneme sahip olan kordon kanı bankacılığı konusunda ülkemizin sağlık politikalarına katkı verecek. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek ulusal stratejileri ve standartların oluşturulmasına öncülük edecekler. Hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Altı öğretim üyesinden oluşan Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonu, Türkiye’de kordon kanı bankacılığı konusunda ulusal stratejileri ve standartları belirliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

    Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Eğitimde 2+5 nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk kritik soruları cevapladı

    Eğitimde 2+5 nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk kritik soruları cevapladı

    Sıradaki Haber