Egeli iki bilimadamı yeni göreve atandı

Egeli akademisyenlere yeni görevlerinde başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bilim insanları stratejik öneme sahip olan kordon kanı bankacılığı konusunda ülkemizin sağlık politikalarına katkı verecek. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek ulusal stratejileri ve standartların oluşturulmasına öncülük edecekler. Hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Altı öğretim üyesinden oluşan Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonu, Türkiye’de kordon kanı bankacılığı konusunda ulusal stratejileri ve standartları belirliyor.