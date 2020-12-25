Egeli iletişimciler ödülleri topluyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri, ulusal ve uluslararası arenalarda başarılarını sürdürüyor. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi İbrahim Sertaç Kasaplar’ın “Zorunda” adlı kısa filmi ile birincilik kazandığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında, aynı bölümün yüksek lisans öğrencisi Nilay Kayaalp’in yazıp yönettiği “69. Islık” adlı animasyon türündeki kısa film mansiyon ödülü kazandı.