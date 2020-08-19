Ege’nin 10 başarılı başkanı

ORC Araştırma Şirketi, son yaptığı “Yerel Yönetimler Performans Araştırması” anketini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Ege’de ilk sırayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan aldı. Listede üçüncü sırada kendine yer bulan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, aynı zamanda İzmir’in de en başarılı belediye başkanı seçeldi.

1-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında, 30 büyükşehirde yapılan “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları Araştırması” kapsamında 23 bin 200 kişi ile yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı.

Öne çıkan isimler

Listede ilk sırada yüzde 59,5 başarı oranıyla Aydın’ın Nazilli ilçesi Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yer aldı. Özcan’ı yüzde 59,3 ile Denizli’nin Pamukkale ilçesi Belediye Başkanı Avni Örki izledi, üçüncü sırada yüzde 58,7 ile İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, dördüncü sırada da Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yer aldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yüzde 58,2 ile beşinci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 57,8’le altıncı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yüzde 57,4’le yedinci başarılı başkan oldu. Onları, yüzde 57,2’yle Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yüzde 56,5’le Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yüzde 56,3’le de Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu izledi.

Önemli projeler

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldiği ilk günden bu yana Pamukkale ve bu ilçede yaşayan yaklaşık 350 bin kişinin mutluluğunda pay sahibi olmak için çalıştıklarını ifade etti. Halkın gönlüne girmek için sevgi, emek ve güvenle çalıştıklarını belirten Başkan Örki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek bir hedefimiz var, o da ilçemizdeki tüm insanların mutlu olması. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Pamukkale sadece turizmi ile değil, tarım, hayvancılık ve sanayisi ile ülkemizin gözbebeği olan bir ilçe. Biz de yerel yöneticiler olarak ilçemizin çok daha iyi imkânlara sahip, daha çok tanınan ve önemli özelliklerini ön plana çıkaracak projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bize destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kılıç’tan teşekkür

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, araştırma şirketi ORC’nin anketindeki “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” listesinde İzmir’de en başarılı isim seçildi. egedesonsoz.com’un haberine göre, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği çalışmalarla Buca’nın sorunlarına çözüm bulmaya çalışan Başkan Kılıç, “Hemşehrilerimizle 1,5 yıllık hizmet dönemini geride bıraktık. Bu sürede, İzmir’in en kalabalık, omuzlarında en fazla yükü olan ilçesinde sorunları en aza indirmek için, vatandaşlarımızla yaşam kalitesini artırmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunu vatandaşlara da hissettirebildiysek, yüzleri güldürebildiysek benim için en büyük mutluluk budur. Emeği geçen herkese ve bize bu onuru layık gören tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.