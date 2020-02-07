Ege’nin başarısı ülkeyi büyütüyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) en çok vergi ödeyen, ülkeye en çok döviz kazandıran, en çok ciro elde eden ve en çok tescil alan üyelerini; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törende ödüllendirdi. Törende ayrıca, Kompozit Sanayii Meslek Grubu’nda üretim ve yatırımda birinci derecede başarı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. EBSO tarafından; yüksek ticari kazanç beyan ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan Metro A.Ş de İZTO tarafından ödüle layık görüldü.

İzmirli olduğu ve İzmir’de bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, “Türkiye’de yer alan 500 sanayi kuruluşunun önemli bölümü Ege’de, bölge ayrıca Türkiye’yi doyuruyor. Bitkisel ve hayvansal üretimde toplam ülke üretiminin yüzde 14’ü burada yapılıyor. Biz de bu potansiyel karşısında, Ege’nin çalışkan ve emektar insanına elimizden gelen bütün destekleri veriyoruz” diye konuştu.

Bakan Pekcan da, “Dünyadaki korumacılık önlemlerine rağmen 2018’de 7.2 milyar dolar, 2019’da da 10.8 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Ocak ayında da ihracatımız 14 milyar 765 milyon dolar seviyesinde” dedi.

Lider kentlerden biri

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “İzmir, çok iyi üniversitelere, çok başarılı OSB’lere, serbest bölgelere, gayet aktif çalışan Ar-Ge merkezlerine, uluslararası limanlara sahip ve tüm bu değerleriyle ülkemizde; üretimin, ihracatın, teknolojinin lider şehirleri arasında yer alıyor. Tüm bu başarıların mimarı, İzmirli girişimci kardeşlerimle bir defa daha gurur duyuyorum. Elbette altyapı, ulaştırma ve lojistik alanlarında yapılan yatırımların burada büyük payı var. İzmir-İstanbul Otoyolu’ndan sonra, İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı, Çandarlı Otoyolu ve limanıyla birlikte İzmir, çok daha cazip bir iş ve yaşam merkezi haline gelecek. Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit şartlarda yarışma imkanı verin. Bizi mevzuata, bürokrasiye boğdurmayın” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yerelin gücünden beslenerek ülkemizin diğer şehirlerine de örnek olacak ekonomik bir model ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu model, İzmir’in yaşayan bir ekonomiye sahip olmasını ve dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcıları İzmir’e çekmemizi sağlayacak” diye konuştu.

Ro-Ro talebini yineledi

Kentte sadece Çeşme Limanı’nda Ro-Ro taşımacılığı yapıldığını dile getiren İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise, “Alsancak Limanı’nın yeniden Ro-Ro taşımacılığına açılması ile Ro-Ro navlun ücretlerinin düşürülmesi konularından bakanlığın desteğini bekliyoruz” diye konuştu. İTB Başkanı Işınsu Kestelli de, “Nitelikli üretim ekonomisiyle 2023 hedeflerimizi tutturacağımıza inancımız tam” dedi. Özel sektör, devlet ve üniversite iş birliğinin önemine işaret eden EBSO Başkanı Yorgancılar, “1947’den bu yana dış ticarette açık veren Türkiye’de İzmir net ihracatçıdır. İzmir bu katkıyı artırmaya hazırdır. Bu amaçla sanayi yatırımları için büyük arazilere ihtiyaç var” dedi.

Ödül yağmuru

İZTO, 2018 yılı vergilendirme döneminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye 100- En Büyüyen Firmalar listesinde yer alan, meslek gruplarına göre en çok vergi veren ve döviz kazandıran 5254 üyesine madalya ve takdirname sundu. EBSO, üretimde satışlara göre en yüksek rakamı elde eden ve oda üyeliğinde 50 yıl ve üstünü dolduran 221 üyesini ödüllendirdi. İzmir Ticaret Borsası da borsa genelinde ve meslek gruplarında en fazla tescil ücreti ödeyen üyelerine ve en fazla istihdam sağlayan kadın girişimcilere ödül verdi.

Markalaşmada güçbirliği şart

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 77’inci Ege Toplantısı’nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu konuşmacı olarak ağırladı. Etkinliğin açılışında derneğin vizyonunu anlatan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Girşimcilik her zaman ilk gündem maddemiz oldu. İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin Hazine Müsteşarlığı’ndan akredite ilk Melek Yatırım Ağı olan EGİAD Melekleri, bugüne kadar bin 500’den fazla girişimciyi değerlendirdi ve dokuz başarılı girişime yatırım yaptı” dedi.

‘Kadın girişimci hâlâ az’

Konuşmasına “Şehirlerde de markalaşma önemli ancak ülkenin marka olması lazım” sözleriyle başlayan Hisarcıklıoğlu da, “İzmir’i dünyanın ilk 20 girişimci şehri arasına katma hayaliniz var. Girişimcilik ve inovasyon merkezi ile tüm sosyal taraflar birlikte çalışmaya başlamış. Sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi durumunda şehirler markalaşabilir. İstanbul ve Antalya bir marka; İzmir’in de marka olması lazım. Girişimciliğe gelirsek, TOBB olarak yaklaşık on dört sene önce girişimciler sistemini kurduk. Bu kapsamda, 81 ilde kadın girişimcimiz genç kızlara örnek oluyor. Ancak genç kadınlarımız girişimci olmak istemiyor. Zenginleşmek istiyorsak, girişimciliğe önem vermek zorundayız” dedi.

‘Sistem adaletsiz’

Dünyadaki borç düzeyinin 270 milyar dolar düzeyine çıktığını sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın birbirine borcu bir risktir. En büyük mesele gelir eşitsizliği, yüzde 1’in serveti artıyor, yüzde 99’unun ise aşağı doğru gidiyor. Kapitalizmin kendini gözden geçirmesi, daha adil olması lazım. Yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatına dayalı bir ekonomik modele ihtiyaç var. Türkiye’de 2018’in Ağustos’undan 2019’un son çeyreğine kadar sıkıntılı bir dönem geçirdik. 2020’de yüzde 5’lik büyüme öngörülüyor. İşsizliğin azalması açısından bu hedef olumlu. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Şimdi reform zamanı” ifadelerini kullandı.