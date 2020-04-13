Ege’ye 40. araştırma merkezi

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü’nün ‘Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasına ilişkin talebi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edildi. Merkez yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. EÜ bünyesinde uygulama ve araştırma merkezi sayısı 40’a ulaştı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitelerin vazgeçilmez birimlerinden olan araştırma ve uygulama merkezlerinin disiplinler arası bir misyon üstlendiklerini, en önemli amaçlarının da toplumsal ihtiyaçları ve sorunları belirlemek ve bu doğrultuda çözümler üretmek olduğunu ifade etti.

İşbirliği mesajı

Rektör Budak, “Merkezi, bireyselleştirilmiş tıp araştırma ve uygulama alanında bilimsel araştırma ve eğitim ile üniversite-sanayi işbirliği hedefli ilaç uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün bireyselleştirilmiş tedaviler hakkında ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, çok odaklı faaliyetlerin yürütülmesi ve lisansüstü eğitim programlarına destek verilmesi amacıyla kurduk” dedi.