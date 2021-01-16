BİST1.524-1.43EURO9.030.77USD7.461.38ALTIN438.670.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege’ye kış ocakta geldi
    ABONE OL
    16.01.2021 - 07:00 | | DHA

    Ege’ye kış ocakta geldi

    Ege’de kendini hissettirmeye başlayan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimleri beyaza boyadı.

    Ege’ye kış ocakta geldi

    Ege’de kendini hissettirmeye başlayan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimleri beyaza boyadı. İzmir’in çatısı konumundaki Bozdağlar ve Aydın Dağları beyaza büründü. Balıkesir’de kar yağışı Dursunbey ve Sındırgı ilçe merkezleri ile Burhaniye, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Uşak ve Turgutlu’ya yılın ilk karı düştü. Uşak’ta kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Park ve bahçeler ile evlerin çatılarıyla otomobillerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Turgutlu’da da kar yağışı nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. Turgutlu Belediyesi, vatandaşları kar lastiği takmaları ve yakın takip yapmaları konusunda uyardı. Denizli’de ise Kayak Merkezi, Bağbaşı ve Kefe yaylalarının yanı sıra yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar nedeniyle, karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı. l

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Sıradaki Haber