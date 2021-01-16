Ege’ye kış ocakta geldi

Ege’de kendini hissettirmeye başlayan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimleri beyaza boyadı. İzmir’in çatısı konumundaki Bozdağlar ve Aydın Dağları beyaza büründü. Balıkesir’de kar yağışı Dursunbey ve Sındırgı ilçe merkezleri ile Burhaniye, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Uşak ve Turgutlu’ya yılın ilk karı düştü. Uşak’ta kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Park ve bahçeler ile evlerin çatılarıyla otomobillerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Turgutlu’da da kar yağışı nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. Turgutlu Belediyesi, vatandaşları kar lastiği takmaları ve yakın takip yapmaları konusunda uyardı. Denizli’de ise Kayak Merkezi, Bağbaşı ve Kefe yaylalarının yanı sıra yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar nedeniyle, karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı. l