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    HaberlerEge Haberleri EGİAD’ın Hayat Okulu başladı
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    28.04.2020 - 07:00 |

    EGİAD’ın Hayat Okulu başladı

    Ege Genç İşinsanları Derneği’nin (EGİAD) sosyal sorumluluk projelerinden biri olan EGİAD Hayat Okulu, 25 Nisan’da kapılarını açtı.

    EGİAD’ın Hayat Okulu başladı

    Ege Genç İşinsanları Derneği’nin (EGİAD) sosyal sorumluluk projelerinden biri olan EGİAD Hayat Okulu, 25 Nisan’da kapılarını açtı. Teknik açıdan yüksek yeteneklere sahip meslek yüksek okulu öğrencilerinin, sosyal yetkinliklerini güçlendirerek iş hayatında tercih edilir eleman haline gelmelerini amaçlayan EGİAD, İzmir’deki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarından seçilen 100’ü aşkın başarılı gencin kariyer planlamasına destek olmak üzere eğitimlere başladı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, genç işsizlik rakamlarını düşürmek için mücadele ettiklerini dile getirdi.
    Gençlerin elinden tutulmasının önemine dikkat çeken Aslan, “Hem yaşanılan nitelikli ara eleman bulma sorununa çözüm getiren hem de genç işsizliğe bir nebze de olsa çare olan Hayat Okulu kapsamında etkili iletişim becerileri, kurum kültürü, kariyer planlama, CV yazım teknikleri, mülakat teknikleri, stres yönetimi, zaman yönetimi, duygusal zekâ, takım çalışması, çatışma teknikleri, karar alma ve problem çözme teknikleri gibi alt başlıklar ele alınacak” dedi. Eğitimlerin ilk haftasında Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş, Sosyal Medya İletişimi başlığıyla konuk konuşmacı olarak öğrencilerle buluştu. Eriş, sosyal medya iletişimi ve yönetimi hakkında terminolojik bilgi ve uygulamaya dönük pratikleri genç katılımcılara aktardı.

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