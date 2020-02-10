EGİFED büyüyor

Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu üye sayısını yediye yükseltti.

Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) üye sayısını artırıp bölgede önemli ve etkin çalışan yedi genç iş insanı derneğini biraraya getirdi. Akhisar Genç İşadamları Derneği (AKGİAD), Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD), Bandırma Genç Girişimci İşadamları Derneği (BANGGİAD), Ege Genç İş İnsanlar Derneği (EGİAD), Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) ve Nazilli Genç İşadamları Derneği’nin (NAZGİAD) dahil olduğu oluşuma, Denizli Genç İş İnsanları Derneği de (DEGİAD) eklendi.

Bölgenin kilit kurumlarıyla iyi ilişkiler kurarak bölgenin ve üyelerinin sorunlarına çözüm üretebilen bir yapıda faaliyetlerine devam ettiklerini belirten EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, “Hem ekonomik hem ticari hem de sosyal anlamda gerçekleşen işbirlikleri üyelerimizin iş potansiyellerinin artmasına fayda sağladığı gibi sektörel bilgi alışverişi için de çok önemli” dedi.