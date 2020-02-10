BİST 121.015-1,04EURO6,56-0,46USD5,99-0,49ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri EGİFED büyüyor
    ABONE OL
    10.02.2020 - 00:02 |

    EGİFED büyüyor

    EGİFED büyüyor

    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu üye sayısını yediye yükseltti.

    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) üye sayısını artırıp bölgede önemli ve etkin çalışan yedi genç iş insanı derneğini biraraya getirdi. Akhisar Genç İşadamları Derneği (AKGİAD), Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD), Bandırma Genç Girişimci İşadamları Derneği (BANGGİAD), Ege Genç İş İnsanlar Derneği (EGİAD), Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) ve Nazilli Genç İşadamları Derneği’nin (NAZGİAD) dahil olduğu oluşuma, Denizli Genç İş İnsanları Derneği de (DEGİAD) eklendi.

    Bölgenin kilit kurumlarıyla iyi ilişkiler kurarak bölgenin ve üyelerinin sorunlarına çözüm üretebilen bir yapıda faaliyetlerine devam ettiklerini belirten EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, “Hem ekonomik hem ticari hem de sosyal anlamda gerçekleşen işbirlikleri üyelerimizin iş potansiyellerinin artmasına fayda sağladığı gibi sektörel bilgi alışverişi için de çok önemli” dedi.

    İdlib'e yine saldırıSuriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya cevap veremeyince...Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir yarışmacının, "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna doğru cevap verememesi sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

    Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber