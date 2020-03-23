Eğitim ve bağışlar dijitalde sürüyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV) koronavirüs salgını nedeniyle bursiyer, bağışçı ve çalışanlarının sağlığını korumak için bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda iş süreçlerindeki aksamaları minimumda tutabilmek hedefiyle, mümkün olan tüm alanlarda uzaktan çalışma yöntemine geçtiklerini belirten İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar, “Cenaze törenleri için bir süre camide bağış kabul edilmeyecek. Taziye bağışları www.tev.org.tr ve 444 0 838’den, en geç törenden bir gün önce bilgi verilmesi kaydıyla kabul edilecek, tören günü yapılacak bağışlar için ise taziye kartlarımızla destek vereceğiz. Taziye ve özel gün kart gönderimlerimizi aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Biz hazırız’

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ve kız öğrenci yurtlarında, eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine gönderildiğini sözlerine ekleyen Soybayraktar, “Okulumuzda uzaktan eğitim için gerekli hazırlıklar yapıldı” diye konuştu.