‘Eğitimde adaleti sağlıyoruz’

Balçova Belediyesi, ilçede üniversiteyi kazanan 580 öğrenciye bir dizüstü bilgisayar hediye etti. 14’üncü kez düzenlenen Üniversite Plaket Töreni, belediyenin spor tesislerinde yapıldı. 2 ayrı oturumda yapılan törende 2020 YKS’de üniversiteyi kazanan gençlere birer plaket, dizüstü bilgisayar ve Nutuk hediye edildi. Başkan Fatma Çalkaya, “Yıllardır eğitimde adalet anlayışıyla hizmet ediyoruz. Babasının parası olan çocuk ile babasının parası olmayan çocuk aynı eğitimi alsın diye okullarımızın her isteğini karşılıyoruz. Eğitimin uzaktan olacağı bu yıl da bilgisayarın ve internete erişimin adalet açısından çok büyük önemi var” dedi. Öğrencileri ve ailelerini kutlayan Başkan Çalkaya, “Gittiğiniz şehirlerde başınız sıkışırsa Fatma Başkanınız ve Balçova Belediyesi sizlere bir telefon uzaklığında olacak” diye konuştu. CHP İl Başkanı Deniz Yücel de, fırsat eşitliğini sağlamak için yapılan hizmetin tüm ülkeye örnek olmasını diledi.